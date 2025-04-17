В Озерске вынесли приговор экс-сотруднику управления капитального строительства

Бывшему высокопоставленному сотруднику управления капитального строительства южноуральского ЗАТО вынесен приговор за совершение коррупционного преступления в сфере дорожного строительства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, бывший ведущий инженер отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Установлено, что в период с апреля по август 2024 года озерчанин получил от индивидуального предпринимателя 220 тысяч рублей за своевременную приемку работ по благоустройству улично-дорожных сетей в Озерске.

В ходе следствия был наложен арест на имущество мужчины в размере более 6 миллионов рублей.

Суд приговорил южноуральца к 7 годам в колонии строгого режима, лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и органах местного самоуправления на 7 лет, а также оштрафовал на 6,6 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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