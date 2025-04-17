В челябинку с годоваловым ребенком бросили петарду с балкона многоэтажки

Неизвестный бросил петарду под ноги матери с ребенком в челябинском микрорайоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел вчера, 16 апреля, около 17:00 у многоквартирного дома в микрорайоне «Парковый».

Челябинка гуляла со своим годовалым ребенком, когда перед нею взорвалась петарда. По словам женщины, грохот напугал и ее, и бывшего в детской коляске малыша.

«На этом участке шли только мы, человек будто целился, – приводит 74.ру слова горожанки. – Пролетело чудом мимо коляски».

Когда шокированная взрывом женщина бросила взгляд на балконы многоэтажки, то успела заметить, как с одного из них поспешил скрыться молодой человек в черной кофте.

Челябинка обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители ищут неизвестного метателя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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