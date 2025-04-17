На участке М-5 в Челябинской области запретили движение фур

Введено временное ограничение движения тяжеловозов по М-5 в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, соответствующее решение принято ФКУ Упрдор «Южный Урал».

С 17 апреля по 1 мая текущего года с 10:00 до 18:00 часов (время местное) введено временное ограничение движения транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов массой более 12 тонн, на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» от км 1548+651 до км 1691+000.

Запрет введен «в целях выполнения работ по устранению дефектов покрытия проезжей части», – уточнили представители ведомства.

Водителей просят учесть данную информацию и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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