Скорость электросамокатов на Южном Урале снизят до 10 километров в час

Власти Челябинской области заявили о дополнительных ограничениях для СИМ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, о новых мерах министр общественной безопасности региона Александр Гриб рассказал на заседании парламентского комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

Так, с 1 июня текущего года планируется ограничить скорость передвижения на средствах индивидуальной мобильности – СИМ (электросамокатах, электровелосипедах) по ряду улиц крупных муниципалитетов 10 километрами в час.

В настоящее время власти определяют перечень таких улиц. Помимо ограничения скорости, чиновники намерены установить знаки и нанести разметку для парковок СИМ, а также ограничить допуск несовершеннолетних к прокату.

Челябинск, Виктор Елисеев

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