В Челябинске и пригородах стартует садоводческий сезон

На маршруты в Челябинске и окрестностях выходят садовые автобусы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», на следующей неделе в субботу, 26 апреля, начнут работу 19 сезонных маршрутов: 14 внутри Челябинска, 4 внутри Копейска и один из Челябинска в Сосновский район.
Челябинск
16с. ЧМК – Челябэнерго
21с. ЧТЗ – ТЭЦ 3
25с. ДК Строителей – СНТ «Ферросад»
38с. Чистопольская – СНТ «Трубопрокатчик 3»
55с. Мамина – ст. Межозерная (по Комарова, Самохина)
57с. Мамина – ст. Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана)
60с. СНТ «Надежда» – СНТ «Вишневый»
65с. Железнодорожный вокзал – СНТ «Трубопрокатчик 4»
67с. Областная больница – СНТ «Вишневый»
70с. Чистопольская – СНТ «Трубопрокатчик 2»
73с. ЧТПЗ – СНТ «Кузнец 3»
84с. ДК Строителей – СНТ «Надежда»
90с. Железнодорожный вокзал – Новосинеглазово (через СНТ «Кристалл», СНТ «Янтарь», СНТ «Прогресс»).
93с. ЧМК – СНТ «Авиатор 2»
184. Автовокзал Центральный – СНТ «Полёт 3»
Копейск
12с. Автовокзал – СНТ «Мичурина»
17с. Автовокзал – СНТ «Винзавода»
27с. Автовокзал – СНТ «Дружба»
28с. Автовокзал – СНТ «Дударевская роща»
На маршрутах 21с, 55с, 57с, 67с, 70с, 90с, 93с будут работать автобусы большого класса, на маршруте 38с – большого и малого, на маршрутах 16с, 25с, 60с, 65с, 73с, 84с, 184 – только малого класса, в Копейске на маршрутах № 12с, 17с, 27с, 28с – среднего класса.
В предстоящем сезоне пассажиров ждут изменения:
на маршрут 38с дополнительно выйдет автобус большого класса, увеличено число рейсов;
автобус 90с на время закрытия путепровода на 7 км Троицкого тракта будет направлен через Уфимский тракт;
вместо автобуса 37с до 1 мая пассажиры могут пользоваться автобусом 52 «Областная больница – Исаково», с 1 мая – временным маршрутом 52а «ТК Кольцо – Железнодорожный вокзал – Исаково», на который выйдут два автобуса большого класса.
Работа сезонных маршрутов завершится в нынешнем году раньше обычного. Заключительным днем станет 28 сентября. Такое решение в «Организаторе перевозок Челябинской области» объяснили значительным снижением числа поездок в октябре.
Все сезонные маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот на городских маршрутах (двухзначные номера). По всем маршрутам определены перевозчики.
Подробное расписание будет размещено на сайте gortrans74.ru. Информацию о работе маршрутов также можно уточнить по телефонам транспортных предприятий.
Челябинск, Виктор Елисеев
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