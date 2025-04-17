В Челябинске пройдет «финал четырех» высшей лиги чемпионата России по женскому баскетболу

В Челябинске определятся победители и призеры высшей лиги чемпионата России по женскому баскетболу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, 26-27 апреля в ДПШ имени Крупской состоятся решающие игры сезона.

На домашнем паркете «Славянка-ЧКПЗ» принимает сильнейшие команды баскетбольной высшей лиги: «Спартак» (Ногинск, Московская область), «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) и «Юность» (Пензенская область).

В первый игровой день команды встретятся в полуфиналах, во второй – победители пар сойдутся в финале, уступившие – разыграют бронзу сезона.

В субботу, 26 апреля, «Славянка-ЧКПЗ» встретится с «ЧГУ-Атланта». Матч начнется в 15:45.

В сезоне 2024/25 челябинки достойно провели регулярный чемпионат, одержав 32 победы в 42 матчах и заняв третью строчку итоговой таблицы перед плей-офф. В ¼ финала челябинки первыми одержали две победы в серии и прошли в заключительный этап сезона.

«Предвкушаем домашний финал. Для нас ценно, что самые важные игры сезона пройдут при наших болельщиках. Со старта чемпионата мы примерно знали, какие команды встретятся в финале. У нас не будет второго шанса, будем выкладываться на максимум со стартового свистка», – заявил главный тренер БК «Славянка-ЧКПЗ» Евгений Рыжков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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