Автобусные рейсы из Челябинска в Москву и Казань отменили из-за ремонта дороги

Автобусные маршруты из Челябинска в Ашу и Казань отменили на три недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , от поездок из Челябинска в Ашу и Казань перевозчики отказались из-за ремонта, начавшегося на трассе М-5.

Напомним, с 14 апреля текущего года сразу на нескольких участках федеральной трассы начались ремонтные работы. Из-за сложностей с проездом по этим участкам на дороге возникли серьезные автомобильные пробки. Водители вынуждены проводить в них по несколько часов.

Наиболее сложной остается ситуация на участке от Усть-Катава до границы с Башкирией. Здесь автомобильный затор достигал 110 километров.

В реультате, по информации справочной службы Центрального автовокзала, рейсы между Челябинском и Ашой и Казанью отменены в обе стороны до 8 мая.

Добраться до этих городов можно на поездах дальнего следования. Однако прямого железнодорожного сообщения между Челябинском и Казанью нет – придется пересаживаться в Екатеринбурге. Кстати, в столицу Татарстана можно попасть и на самолете. Но тоже с пересадкой – в Москве или Красноярске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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