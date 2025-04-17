Попытка №2: на ЧЭМК начали остановку электродного производства

Процесс безаварийной остановки электродного производства на ЧЭМК займет больше двух месяцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината, сегодня, 17 апреля, на предприятии начался технологический процесс безаварийной остановки электродного производства. Для полной его остановки понадобится 67 дней.

По окончании процесса, по словам генерального директора ЧЭМК Анатолия Бровко, будет прекращен выброс таких возникающих при обжиге электродов вредных веществ, как бензапирен, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы, моноокись углерода (угарный газ) и пыль каменного угля.

«В настоящее время предприятие плотностью обеспечено электродной продукцией. В будущем для поддержания стабильной работы планируется приобретение электродов у сторонних производителей», – рассказали в пресс-службе комбината.

Производство графитированных электродов в Челябинске было начато в 1934 году. Это была вынужденная мера из-за введенных Западом экономических санкций – германская компания «Сименс» прекратила поставки электродов в СССР, что поставило под угрозу всю отечественную металлургическую промышленность. После череды технологических экспериментов и испытаний в плавильных печах ЧЭМК заработали электроды собственного изготовления. Впоследствии их стали использовать и на других металлургических предприятиях страны.

Закрыть электродное производство на ЧЭМК обещали еще год назад – после того, как комбинат и связанные с ним металлургические предприятия перешли под контроль государства. 16 февраля президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск предложил перенести вредное производство, расположенное практически в центре Челябинска, за пределы мегаполиса.

Региональные чиновники тут же начали раскручивать эту тему, и в конце февраля губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что уже 1 марта на ЧЭМК полностью остановят самое вредное – электродное – производство. Информация об этом появилась и на сайте предприятия. Но позднее сообщение с сайта комбината удалили, а летом прошлого года стало известно: производство все еще работает.

В начале 2025 года на предприятии вновь заявили о грядущей остановке вредного производства. Сегодня этот процесс запустили, но для безаварийного его прохождения потребуется, по словам специалистов, более двух месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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