Осужденного за мошенничество главу Катав-Ивановского района официально уволили

После вступления в законную силу приговора главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича оправили в отставку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение сегодня, 17 апреля, приняло муниципальное собрание депутатов.
Исполняющим обязанности главы района назначен Александр Васильев, временно исполнявший полномочия руководителя муниципалитета с февраля текущего года до официальной отставки Шимановича.
Напомним, Николая Шимановича задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, в период с июля 2019 по январь 2021 года занимавшийся тогда адвокатской деятельностью южноуралец похитил более 4,4 миллиона рублей, принадлежащие коммерческой организации, интересы которой он представлял. Эту сумму он не внес в конкурсную массу проходящей через банкротство фирмы после реализации векселя.
В феврале текущего года Златоустовский городской суд признал чиновника виновным в мошенничестве и приговорил к семи годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. Но даже после этого Шиманович отказался подавать в отставку и обжаловал приговор.
15 апреля Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию, снизил срок до пяти лет, а сумму штрафа – до 500 тысяч. После чего обвинительный приговор вступил в силу, и Николай Шиманович формально потерял право занимать муниципальную должность.
Челябинск, Виктор Елисеев
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