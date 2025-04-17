Директору структуры челябинской мэрии добавили обвинений

В деле в отношении главы МУП «Коммет» появился новый эпизод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , новая статья появилась в уголовном деле, возбужденном в феврале текущего года в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Коммет» Сергея Кочнева.

Напомним, Кочнева и его заместителя 12 февраля задержали сотрудники ФСБ по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджеры предприятия заключали с аффилированными ИП договоры на обслуживание имущества МУПа. Однако фактически никаких работ не проводилось, так как это имущество уже было передано в долгосрочную аренду одной из ресурсоснабжающих компаний.

Получив деньги за якобы выполненные работы, «подрядчики» отдавали их руководителям МУПа. С конца 2023 по начало 2025 года из казны муниципального предприятия успели вывести более 2,2 миллиона рублей.

Теперь, помимо мошенничества в особо крупном размере, директора «Коммета» обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии УФСБ по Челябинской области, в период с мая 2024 по февраль 2025 года Сергей Кочнев, пользуясь своим служебным положением, завышал размеры премий своим сотрудникам. Часть из полученных денег подчиненные отдавали руководителю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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