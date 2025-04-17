Половодье на Южном Урале пошло на спад

В Челябинской области половодье идет на спад.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе миистерства экологии Челябинской области, в Миассе и Саткинском муниципальном округе, где на прошлой неделе фиксировался высокий уровень водохранилищ и допускалось подтопление территорий, на данный момент ситуация стабилизировалась.
По информации Челябинского ЦГМС, несмотря на то, что водность на территории региона пока еще выше нормы, уровни водоемов снижаются. С субботы прогнозируется потепление, осадков не ожидается.
Половодье идет на спад, и к концу апреля регион перейдет в режим весенне-летних паводковых явлений, связанных с прохождением осадков.
Челябинск, Виктор Елисеев
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