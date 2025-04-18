18 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Мастер-класс по поиску научной информации в электронных библиотеках ЧОУНБ, оформлению научных текстов по ГОСТу и проверка текста в программе Антиплагиат «Творите собственным умом» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)