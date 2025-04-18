18 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

18.04.2025, пятница
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10:00 Челябинск – Открытие финала XI Всероссийского профориентационного технологического конкурса «Инженерные кадры России» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (MTC LIVE Холл «Таганай», ул. Труда, 181)
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10:00 Челябинск – Городской конкурс профессионального мастерства среди фельдшерских бригад скорой медицинской помощи Челябинска (ДК «Данко», ул. Электростальская, 33)
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10:00 Челябинск – Региональный этап ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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10:00 Челябинск – Общегородской субботник (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сбор участников у главной сцены парка)
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10:15 Челябинск – Межрегиональный фестиваль национальной печати «Матбуғат-2025» (библиотека №15 башкирской и татарской литературы им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)
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10:30 Челябинск – Встреча с юристом «Защита жилищных прав граждан» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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11:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – В рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Главным управлением лесами будет проведена акция «8000 саженцев Челябинской области» (пл. Революции, со стороны Молодежного театра)
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13:00 Челябинск – Нейропрактика «Нейробика» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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14:00 Челябинск – Лекция «Донорство крови и ее компонентов» и просмотр фильма о донорстве костного мозга (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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14:00 Челябинск – В рамках всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» пройдет уборка территории Челябинского городского бора (сбор – в 13 часов у памятника Курчатову)
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14:00 Челябинск – Бокс: предварительные и полуфинальные бои «Кубка Танкограда» (ДС «Динамо», ул. Коммуны, 98а)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по поиску научной информации в электронных библиотеках ЧОУНБ, оформлению научных текстов по ГОСТу и проверка текста в программе Антиплагиат «Творите собственным умом» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Открытый краеведческий урок об участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза Василии Григорьевиче Зайцеве «Снайпер Василий Зайцев: как флотский писарь стал героем Сталинграда» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Музыкально-патриотическая гостиная «Песни нашей Победы» в клубе «Откровение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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17:00 Челябинск – ХХ Областной фестиваль детского сотворчества «Ты не один!» (ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36а корпус 1, концертный зал им. М.Д. Смирнова, этаж 1)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс «История в руках: мастерская памяти» в рамках Дня единых действий «Без срока давности» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:00 Челябинск – Творческая встреча с гидом-инструктором по туризму, путешественником, блогером Александром Приблагиным «Чем известен Алтайский край?» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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