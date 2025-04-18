Сон-трава распустилась на Южном Урале

Сказочный цветок распустился на горах Зигальги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», чуть ли не день в день с прошлогодней датой на Зигальге распустились прострелы или сон-трава.

«О нежных фиолетовых (иногда желтых) пушистиках сложено немало легенд, – рассказывают сотрудники парка. – Будто бы уснувший на этой траве охотник проспит до конца весны, а от ее аромата хмелеют медведи (спят ли они при этом рядом с охотником, не сказано)».

А еще наши предки верили, что прострел может защитить дом от грозы и пожаров, излечить раны от острого оружия и изгнать нечисть.

Как бы то ни было, проверять сказания на практике сейчас не стоит. Прострел – редкое растение, и лучше всего им просто любоваться, советуют ученые. А вместо букетов уносить на память фотографии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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