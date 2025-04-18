Цапли вернулись на Таганай на месяц раньше

В устье Большой Тесьмы заметили вернувшихся цапель.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на свое традиционное место обитания в устье Большой Тесьмы у Старого Тесьминского водохранилища прилетели серые цапли. На месяц раньше среднемноголетнего срока.

«Трех особей, вальяжно выхаживающих по мелководью, и одну, самую крупную, что несколько раз прошагала по Большой Тесьме с одного на другой берег, невзирая на быстрину перекатов, мы разглядели в бинокль», – рассказали сотрудники парка.

Птицы вероятнее всего лакомились мальками рыб, так как ни земноводные, ни пресмыкающиеся пока еще не проснулись.

Челябинск, Виктор Елисеев

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