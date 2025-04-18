В Миассе тушат сильный пожар на производственной площадке

В Миассе вспыхнул лако-красочный склад.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в Миассе горит кровля склада лако-красочной продукции.
Здание расположено в старой части города. По информации местных жителей, ранее здесь действовал напилочный завод.
Огонь охватил площадь в 600 квадратов. Пострадавших нет. Самостоятельно из цеха эвакуировались 45 человек.
На месте работают 36 сотрудников и 11 единиц техники МЧС России.
Это уже второй за неделю пожар в производственных помещениях в Миассе. Во вторник, 15 апреля, возгорание произошло на складе завода крупнопанельного домостроения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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