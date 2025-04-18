Вагоновожатая, сбившая двух школьников в Челябинске, предстанет перед судом

Водитель трамвая, катившая на красный свет и сбившая двух подростков в Челябинске, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении челябинки, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения при управлении трамваем.

Напомним, авария произошла 20 января текущего года на северо-западе областного центра.

На пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской трамвай сбил 15-летнего пешехода и 14-летнего велосипедиста, пересекавших проезжую часть по регулируемому переходу. В результате младший подросток тяжелые телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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