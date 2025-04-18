Суд отказался давать экс-гендиректору ЧЭМК реальный срок за педофилию

Бывшему топ-менеджеру ЧЭМК увеличили срок за секс с несовершеннолетними, но оставили его условным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , такое решение приняла апелляционная инстанция Челябинского областного суда.

Напомним, экс-руководителя Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского задержали в июне 2024 года. В отношении него возбудили несколько уголовных дел по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Тогда же задержали и отправили в СИЗО молодую женщину, которой предъявили обвинение в сводничестве: по версии следствия, именно она приводила к Ходоровскому девочек.

В ходе следствия челябинец признал вину и заключил досудебное соглашение, обязуясь сообщить следователям о другом известном ему преступлении.

11 декабря Калининский районный суд Челябинска признал Ходоровского виновным в развратных действиях, совершенных группой лиц, получении сексуальных услуг от несовершеннолетних и обороте порнографических материалов. И приговорил к 4 годам лишения свободы условно. Но прокуратура это решение опротестовала, настаивая на реальном сроке наказания.

Сегодня, 18 апреля, апелляцию рассмотрел Челябинский областной суд. Судьи ужесточили наказание, увеличив срок его отбывания до 6 лет. Однако срок, по-прежнему, остался условным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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