По Челябинску раскатывал маршрутный автобус с неисправными тормозами

ГАИ остановила в Челябинске неисправный автобус, вышедший на один из маршрутов общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, ведомство продолжает скрытый контроль за работой общественного транспорта в Челябинске.

«При движении по маршруту автобуса сотрудники Госавтоинспекции фиксируют с помощью скрытых систем фото и видеофиксации все правонарушения, которые совершает водитель общественного транспорта. Далее на конечной остановке автобуса экипаж ДПС составляет административные материалы по выявленным правонарушениям», – уточнили представители ведомства.

Так, вчера, 17 апреля, внимание инспекторов привлек пассажирский автобус 66-го маршрута. По результатам контроля на водителя были составлены административные материалы по факту невыполнения требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения.

При дальнейшей проверке выяснилось, что машина вышла на линию с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена, в автобусе нет тахографа, а тормозная система автомобиля неисправна.

Водителя отстранили от управления автобусом, транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция напоминает: на территории Челябинска на регулярной основе проводятся проверки водителей общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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