Челябинский аэропорт перешел на летнее расписание

В аэропорту Челябинска наступило лето.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского авиапредприятия, всего этим летом в международном аэропорту столицы Южного Урала доступны 20 прямых направлений: 12 на внутренних авиалиниях, 5 – в СНГ и 3 – в страны дальнего зарубежья. Рейсы будут обслуживать 17 авиакомпаний.

В летний период запланировано до 10 рейсов в сутки в Москву и 4 – в Санкт-Петербруг.

Полеты в Сочи намерены совершать 7 авиакомпаний: «Ural Airlines», «NordStar», «Smartavia», «Nordwind Airlines», «Икар», «Победа» и «Аэрофлот».

Маршрут на Минеральные воды обслуживает авиаперевозчик «Азимут». Полеты в столицу Дагестан – Махачкалу выполняет «Nordwind Airlines».

В турецкую Анталью рейсы организуют авиакомпании «Azur Air», «Ural Airlines» и «Southwind Airlines».

Из Челябинска в Шарм-Эш-Шейх весной будут летать чартеры «Ural Airlines» и «Al Masria Universal Airlines», летом – «Al Masria Universal Airlines».

В Пхукет челябинцы весной смогут улететь на самолетах перевозчика «Azur Air».

Также южноуральцам по-прежнему будут доступны прямые перелеты в Казань, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Норильск, Сургут, Калининград.

Среди регулярных международных направлений аэропорта – Армения, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия. Дополнительно откроются рейсы в Азербайджан.

При этом стоит помнить, что авиакомпании могут отменить или перенести рейс. Так что привычный график полетов лучше периодически уточнять.

Челябинск, Виктор Елисеев

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