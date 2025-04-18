В Челябинской области огласили приговор экс-топ-менеджерам филиала структуры Роскосмоса

В Челябинской области вынесен приговор бывшим сотрудникам государственной корпорации за совершение коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал бывшего заместителя начальника металлургического производства филиала АО «ГКНПЦ имени Хруничева» (входит в состав Роскосмоса) виновным в получении взяток в крупном и значительном размере, а также мошенничестве, совершенном в крупном размере. Кроме того, виновным в мошенничестве в крупном размере признали экс-начальника металлургического производства расположенного в Катав-Ивановске предприятия.

Установлено, что в 2019 году один из топ-менеджеров получил от представителей контрагентов более 600 тысяч рублей за своевременную и бесперебойную поставку продукции надлежащего качества. Кроме того, вместе со своим начальником он похитил полмиллиона рублей, принадлежавших предприятиям-партнерам.

Одного из виновных суд приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в 40 тысяч рублей. Другой получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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