В южноуральском городе-курорте «сливают» праймериз «Единой России»

В Чебаркуле проваливается предварительное голосование ЕР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , всего два претендента заявились на участие в праймериз «партии власти» по отбору кандидатур для участия в выборах в городское собрание депутатов Чебаркуля. Таковы данные, опубликованные на портале предварительного голосования на сегодня, 18 апреля.

По округу №7 выдвинулся газовщик ПАО «Уральская кузница» Александр Новоселов, – по округу №16 – старший тренер преподаватель спортшколы №1 Антон Шальков.

При этом, по информации избирательной комиссии области, в сентябре текущего года должны состояться выборы полного состава собрания депутатов городского округа. Депутатские мандаты будут распределены в 23 избирательных округах.

Чебаркуль на данный момент остается аутсайдером праймериз «партии власти» в Челябинской области.

Между тем, на предварительное голосование по отбору кандидатур для участия в выборах первого состава собрания депутатов Чебаркульского муниципального округа подали заявки уже 80 человек.

Заявления на участие в праймериз будут принимать до 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.

Всего в Челябинской области в этом году пройдет 37 избирательных кампаний, включая выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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