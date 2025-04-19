19 – 21 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

19.04.2025, суббота
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10:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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10:30 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению закладки для книг «Закладка в технике скрапбукинг» (с собой необходимо принести свои материалы) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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11:00 Челябинск – Уроки башкирского языка «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Встреча с аллергологом-иммунологом Анной Попович «Иммунитет и аллергия у детей с ОВЗ» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Патриотический мастер-класс «Браслет спасения» совместно с обществом «МногоНас» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча книжного клуба «Аврора»: обсуждение цикла рассказов И. Бунина «Темные аллеи» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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16:30 Челябинск – Цикл интервью и творческих встреч с писателями, участниками «Литературной карты Челябинской области» «Картографы: Даниил Кос» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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17:00 Челябинск – Представление победителей турнира «Кубок Танкограда» (ДС «Юность», пр. Свердловский, 51)
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23:30 Челябинск – Полунощница, в полночь – крестный ход, Пасхальная утреня и Литургия (кафедральный собор Рождества Христова, пр. Героя России Евгения Родионова, 1)
20.04.2025, воскресенье
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09:00 Челябинск – Поздняя Божественная Литургия (Челябинск, кафедральный собор Рождества Христова, пр. Героя России Евгения Родионова, 1)
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10:00 Челябинск – Встреча клуба уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Концерт Архиерейского мужского хора (кафедральный собор Рождества Христова, пр. Героя России Евгения Родионова, 1)
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11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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11:00 – 14:00 Челябинск – Курсы татарского языка, деловые игры для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Пасхальная роспись» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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11:30 Челябинск – Встреча литературной студии «Верность слову» для взрослых (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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12:00 Челябинск – Праздник «Пасхальные перезвоны» (Городской сад имени А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча в творческой мастерской «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:00 Челябинск – Клуб семейного творчества (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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13:00 Челябинск – Концерт «Пасхальный перезвон» в клубе «Очарование» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:30 Челябинск – Встреча литературной студии «Золотая звезда» для детей (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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14:00 Челябинск – Клуб «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – Познавательный час «Здоровье – главное для всех, кто хочет получить успех» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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14:00 Челябинск – Встреча в книжном клубе «Книга за книгой»: обсуждаем книгу «Чтец» Б. Шлинка (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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14:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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15:00 Челябинск – Экскурсия по собору и мастер-класс по росписи пряников (кафедральный собор Рождества Христова, пр. Героя России Евгения Родионова, 1)
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15:00 Челябинск – Концерт «Челябинские имена» в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Пасхальная Вечерня (кафедральный собор Рождества Христова, пр. Героя России Евгения Родионова, 1)
21.04.2025, понедельник
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10:30 Челябинск – Торжественная церемония открытия XI регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс – Южный Урал 2025» (образовательный комплекс «Смена», ул. Горького, 38)
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12:00 Челябинск – Исторический час с показом документального фильма «Битва за Берлин» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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16:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная молодежному отраслевому форуму «Молодой специалист – строитель будущего» (Южно-Уральский Государственный Университет, главный корпус, пр. Ленина, 76)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс росписи одежды «Твой стиль» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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