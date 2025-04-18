«Трактор» вырвал победу в четвертом матче четвертьфинала Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» в Минске обыграл «Динамо» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с первых минут матча хозяева бросились атаковать ворота челябинцев, но повторить разгром двухдневной давности им не удалось.

На 2-3-й минутах Зак Фукале трижды отражал удары по воротам. А на 4-й минуте Логан Дэй замкнул бросок Александра Кадейкина сквозь вратарскую «Динамо» – 1:0, «Трактоор» открывает счет.

Но и сегодня «черно-белые» играли слишком неаккуратно. И если первое меньшинство гости смогли сдержать атакующий напор минчан, то со второй попытки хозяева смогли реализовать свое численное преимущество: на 12-й минуте это сделал Виталий Пинчук – 1:1. При этом счете команды и ушли на первый перерыв.

Второй период начался атаками челябинцев. Но забили минчане. На 26-й минуте встречи Виталий Пинчук отправил шайбу на пятак, откуда Илья Усов расстрелял ворота Зака Фукале – 2:1.

После этого «Динамо» не снижало остроты атак. Но прекрасно показал себя Зак Фукале. А вот сравнять счет, несмотря на ряд острых моментов, челябинцы до второго перерыва не смогли. Однако ушли отдыхать, сохраняя большинство.

И хотя численное преимущество «черно-белые» реализовать не смогли, на 42-й минуте матча Артем Блажиевский бросил от синей линии, Василий Глотов подобрал заметавшуюся на пятаке шайбу, прошел за воротами и крюком отправил шайбу под штангу. П пути она задела Андрея Светлакова и от него влетела сетку – 2:2.

А затем игра хозяев начала вязнуть. Никак не получалось у минчан довести дело до броска по воротам. Да и гости не давали это сделать.

Наконец, на 49-й минуте «черно-белые» выиграли борьбу в углу площадки, Василий Глотов с разворота отправил шайбу в центр зоны, а Чарльз Робинсон в касание перевел ее в дальнюю девятку – 3:2, «Трактор» выходит вперед.

Во второй половине игрового отрезка «динамовцы» активизировались. Но и челябинцы не собирались прижиматься к воротам. На 58-й минуте Василий Демченко убежал из ворот минчан, уступив место шестому полевому игроку. Но и это не спасает хозяев.

3:2, третья победа «черно-белых», счет в серии становится 3:1 в пользу челябинцев, и для выхода в полуфинал им нужно выиграть еще один матч.

В воскресенье, 20 апреля, «Трактор» и «Динамо» встретятся в пятый раз, теперь – в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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