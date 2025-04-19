В Челябинской области усиливается угроза природных пожаров

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ЦГМС, 20 апреля на Южном Урале ожидается ветреная погода, в отдельных районах скорость ветра при порывах будет достигать 22 м/с.
Кроме того, 20-21 апреля в некоторых территориях области прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). В совокупности с сильным ветром это создает угрозу природных пожаров.
Челябинск, Павел Зварзин
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