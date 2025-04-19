Южноуральский школьник дошутился до уголовного дела

Южноуральский подросток дошутился до уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на электронную почту одного из кафе в Пласте пришло сообщение, что заведение заминировано. Сотрудники тут же обратились в полицию. На место прибыли сотрудники спецслужб и ФСБ. Здание обследовали – сообщение оказалось ложным. Отметим, что днем ранее аналогичное сообщение получили в одной из местных школ.

Оказалось, что оба письма отправил 14-летний школьник. «Свой поступок он объяснил тем, что увлекся распространенным в молодежной интернет-среде «сватингом»», – рассказали в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Напомним, сватинг (от англ. аббревиатуры SWAT – Special Weapons And Tactics) – это умышленное введение в заблуждение правоохранительных органов ложными сообщениями о серьезных правонарушениях, например, о минировании зданий, массовом убийстве, захвате заложников. Эти действия подпадают под статью 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа до 2 млн рублей. Уголовная ответственность по этой статье наступает как раз с 14 лет.

Челябинск, Павел Зварзин

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