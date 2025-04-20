«Трактор» вышел в полуфинал

Челябинский «Трактор» на домашней арене уверенно обыграл «Динамо» из Минска – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , встреча стала решающей для определения первого полуфиналиста Кубка Гагарина – 2025. Однако это не заставило команды осторожничать.

С первых минут игроки обоих клубов остро атаковали, но уверенная игра защиты и вратарей позволяла долгое время удерживать равновесие.

В первом и втором периодах игра была практически равной, при незначительном преимуществе хозяев. Но заброшенных шайб трибуны в первые 40 минут встречи не увидели.

С началом третьего периода события развивались молниеносно. На 42-й минуте матча Арсений Коромыслов делает наброс от синей линии, голкипер «Динамо» отражает удар, но шайба отлетает на клюшку Виталия Кравцова прямо перед вратарем, и челябинец не промахнулся – 1:0.

На 44-й минуте Виталий Кравцов ввязывается в борьбу за шайбу, игровой снаряд в итоге оказывается у Коромыслова, и на сей раз Арсений ударом от синей линии увеличивает преимущество «Трактора» – 2:0.

На 51-й минуте встречи Илья Усов вернул интригу: после его удара шайба отрикошетила в дальний угол ворот хозяев – 1:2.

На 59-й минуте минчане сняли вратаря в пользу шестого полевого игрока. А на 60-й минуте Виталий Кравцов подхватил шайбу в своей зоне, выкатил в среднюю и оттуда прицельным броском отправил ее в пустые ворота – 3:1, победа «Трактора».

И челябинцы первыми выходят в полуфинал Кубка Гагарина.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube