Двое челябинцев погибли в огне в многоэтажке

Супруги не смогли выбраться из горящей квартиры в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло ночью в 10-этажном жилом доме в поселке Чурилово.

В квартире на 5 этаже дома по улице Эльтонская загорелись вещи. Пламя охватило площадь в 30 квадратных метров. Хозяева квартиры – мужчина и женщина – выбраться не смогли. Их тела пожарные обнаружили на балконе.

По маршевым лестницам, со спаскомплектами в сопровождении огнеборцев спасено 2 человека. По автолестнице из квартиры на 7 этаже – 1 взрослый. Самостоятельно эвакуировалось 7 человек.

Почему из подъезда эвакуировалось такое небольшое число жильцов, в ведомстве прокомментировать затруднились. Но подчеркнули, что в случае задымления подъезд должны покинуть обитатели всех квартир.

Причину пожара устанавливают специалисты дознания.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube