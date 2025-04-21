Двое челябинцев погибли в огне в многоэтажке

Супруги не смогли выбраться из горящей квартиры в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло ночью в 10-этажном жилом доме в поселке Чурилово.
В квартире на 5 этаже дома по улице Эльтонская загорелись вещи. Пламя охватило площадь в 30 квадратных метров. Хозяева квартиры – мужчина и женщина – выбраться не смогли. Их тела пожарные обнаружили на балконе.
По маршевым лестницам, со спаскомплектами в сопровождении огнеборцев спасено 2 человека. По автолестнице из квартиры на 7 этаже – 1 взрослый. Самостоятельно эвакуировалось 7 человек.
Почему из подъезда эвакуировалось такое небольшое число жильцов, в ведомстве прокомментировать затруднились. Но подчеркнули, что в случае задымления подъезд должны покинуть обитатели всех квартир.
Причину пожара устанавливают специалисты дознания.
Челябинск, Виктор Елисеев
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