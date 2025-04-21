В Челябинске в пьяной драке пострадал маленький ребенок, инцидент произошел в микрорайоне Парковый – его зафиксировали на видео.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в драке участвовали три дамы и два кавалера. Сначала пьяный мужчина напал на женщину, повалил ее на землю и начал избивать. Его попытались оттащить другая женщина и мужчина с ребенком на руках. Последний тоже нетвердо стоял на ногах. Драчун так сильно оттолкнул его, что мужчина упал на колени и уронил малыша на землю. Дебошир же на этом не успокоился и начал пинать упавшего, несмотря на то, что у него в руках у того был ребенок.

Тем временем одна из женщин пыталась успокоить упавшую подругу, но получила от нее по лицу, а другая отгоняла разъяренного дебошира от мужчины с ребенком, который никак не мог встать на ноги. В конце концов, его с трудом подняли две дамы. При этом ни одна из женщин за все время драки даже не попыталась забрать ребенка.

Жильцы дома, рядом с котором, разворачивались события, вызвали полицию, но когда наряд прибыл, на месте происшествия уже никого не было.

Челябинск, Павел Зварзин

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