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Глава фонда капремонта Челябинской области не смог выйти из СИЗО

Директор регоператора капремонта Челябинской области попытался выйти на свободу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отказал в изменении меры пресечения генеральному директору регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Виктору Тихоненко.

«По требованию прокурора суд апелляционной инстанции оставил под стражей обвиняемого в превышении должностных полномочий», – уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, Виктор Тихоненко был задержан 20 марта текущего года по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Позднее силовики задержали еще двух южноуральцев. Экс-начальника отдела закупок фонда капремонта Челябинской области Андрея Шадрина обвиняют в получении взятки. Экс-депутата южноуральского заксобрания Илью Бархатова обвинили в посредничестве в передаче Шадрину 1 миллиона рублей.

В апреле в следственном управлении СКР сообщили о возбуждении еще одного уголовного дела. По данным следствия, в период с января по апрель 2018 года начальник центрального отдела службы технического заказчика фонда капремонта получил от руководителя общества с ограниченной ответственностью взятку «в виде незаконной услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тысяч рублей». За это он внес в конкурсную документацию фонда по замене лифтового оборудования требования, позволившие коммерческой организации беспрепятственно выиграть торги и заключить подрядные договоры. Имя обвиняемого во взяточничестве не назвали, но, по всей видимости, речь идет о Викторе Тихоненко.

Также возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, подозреваемого в даче взятки в крупном размере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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