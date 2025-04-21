В Челябинске вспомнили о цирке, закрытом уже 6 лет

Из южноуральского бюджета выделят деньги на реконструкцию челябинского цирка. Сумму не озвучивают, но известно, что деньги пойдут на обновление проектно-сметной документации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цирк закрыли в мае 2019 года. Тогда обещали, что на полтора года. За это время обещали заменить систему отопления, электро- и водоснабжения, обновить зрительный зал и фойе, установить современное звуковое и световое оборудование, смонтирована новую систему вентиляции и кондиционирования, отремонтировать фасад здания и кровли, благоустроить прилегающую территория.

Кроме того, собирались снести старое здание цирковой гостиницы и построить новое, соединив его с цирком теплым переходом.

На реконструкцию выделили 600 млн. рублей, завершить ее должны были к концу 2020 года. Но потом началась пандемия, затем изменились требования к подобным учреждениям, и процесс застопорился. Летом 2023 года появились сообщения, что цирк откроют не ранее конца 2025 года.

Похоже, что срок снова перенесут: реконструкция возобновиться только после обновления проектно-сметной документации, на которую и собираются выделить деньги из областного бюджета. Откуда возьмутся средства на саму реконструкцию и какова общая сумма, не уточняется.

Челябинск, Павел Зварзин

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