США сдают гонку за марсианским грунтом Китаю

Доставка первых образцов марсианского грунта оказалась США не по карману.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , федеральное правительство США направило конгрессу рекомендацию отказаться от выделения средств для продолжения миссии Mars Sample Return, задачей которой было возвращение образцов грунта с Марса.

Это стало частью пакета по сокращению бюджета NASA. По мнению чиновников, работа этой миссии уже привела к значительному перерасходу средств. Причем сроки реализации программы уже не раз сдвигались.

Прекращение финансирования Mars Sample Return входит в Бюджетное предложение на 2026 год. По мнению экспертов, оно будет принято конгрессом и Белым домом в ближайшие месяцы.

Если инициатива американского правительства получит поддержку, единственной программой по доставке марсианского грунта на Землю останется китайская миссия «Тяньвэнь-3». В рамках ее реализации планируется привезти около 600 граммов марсианского материала к 2031 году.

Как пишет издание South China Morning Post, это событие, безусловно, ослабит лидерство США в космосе. Особенно если Китай сможет реализовать программы по возвращению марсианских образцов и отправке людей на Луну.

Челябинск, Виктор Елисеев

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