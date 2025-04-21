США сдают гонку за марсианским грунтом Китаю

Доставка первых образцов марсианского грунта оказалась США не по карману.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», федеральное правительство США направило конгрессу рекомендацию отказаться от выделения средств для продолжения миссии Mars Sample Return, задачей которой было возвращение образцов грунта с Марса.
Это стало частью пакета по сокращению бюджета NASA. По мнению чиновников, работа этой миссии уже привела к значительному перерасходу средств. Причем сроки реализации программы уже не раз сдвигались.
Прекращение финансирования Mars Sample Return входит в Бюджетное предложение на 2026 год. По мнению экспертов, оно будет принято конгрессом и Белым домом в ближайшие месяцы.
Если инициатива американского правительства получит поддержку, единственной программой по доставке марсианского грунта на Землю останется китайская миссия «Тяньвэнь-3». В рамках ее реализации планируется привезти около 600 граммов марсианского материала к 2031 году.
Как пишет издание South China Morning Post, это событие, безусловно, ослабит лидерство США в космосе. Особенно если Китай сможет реализовать программы по возвращению марсианских образцов и отправке людей на Луну.
Челябинск, Виктор Елисеев
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