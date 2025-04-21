Пенсионерка из Златоуста отдала больше 2 миллионов рублей «жениху из Европы»

Жительница Челябинской области перевела брачному аферисту более 2 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 61-летняя женщина начала переписку с «женихом из Европы» еще осенью 2023 года.

«Поклонник» мастерски делал женщине комплименты, признавался в любви и обещал руку и сердце. А в процессе общения периодически просил деньги. Он то предлагал сделать подарок от будущей мачехи на день рождения его детям. То вдруг загорался идеей совместного отпуска, и женщина переводила ему деньги на авиабилеты, страхование жизни жениха и бронирование гостиницы.

В результате жительница Златоуста перевела «европейцу» более двух миллионов рублей, из которых большую часть взяла в кредит или взаймы.

Женщина поняла, что попалась на уловку злоумышленника, когда «швейцарец» пообещал прилететь в Россию. В назначенный день очарованная «невеста» прибыла в аэропорт, и два дня безуспешно пыталась найти его там.

Полицейские призывают быть бдительными при общении с незнакомцами в социальных сетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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