Стихия сорвала репетицию празднования Дня Победы в Челябинска

Репетицию выступления творческих коллективов в эпилоге торжественного построения 9 Мая в Челябинске отменили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, в связи с неблагоприятными погодными условиями пробное выступление репетиция творческих коллективов отменено.

Напомним, первая репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения и прохождения маршем войск, приуроченных к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, должна была состояться сегодня, 21 апреля, на площади Революции.

На время выступления передвижение пешеходов по главной площади Челябинска планировалось ограничить. Однако погода внесла в планы городских властей коррективы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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