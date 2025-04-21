Площадь природных пожаров на Южном Урале выросла почти вчетверо

В Челябинской области не утихают пожары.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на минувшей неделе в регионе зарегистрировано 310 ландшафтных пожаров (неделей ранее – 135), огнем пройдена площадь в 269 гектар (неделей ранее – 76 гектар).

Специалисты патрульно-контрольных групп в рамках проводимых мероприятий составили 23 протокола о правонарушениях, вынесли 269 определений о возбуждении административного расследования. Теперь людям предстоит заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

МЧС России напоминает: разводить костры следует только на очищенной территории (радиус не менее 10 метров) и на расстоянии минимум 15 метров от любых строений. Сжигание мусора в бочке допустимо на расчищенной зоне радиусом 5 метров, на расстоянии не менее 7,5 метров от построек. Под мангал необходимо очистить площадку в 2 метра на расстоянии не менее 5 метров от строений. И всегда держать наготове мобильник и воду.

Кроме того, нужно помнить, что в ветреную погоду открытый огонь запрещен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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