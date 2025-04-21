Обвинявшийся во взяточничестве экс-вице-мэр Челябинска ушел на СВО

Бывший замглавы Челябинска Сергей Репринцев заключил контракт на прохождение службы в зоне СВО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра и председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергея Репринцева приостановлено. Решение об этом принял Челябинский областной суд.

Напомним, бывший высокопоставленный чиновник обвинялся в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, в период с июля 2017 по январь 2020 обвиняемый через посредника – депутата Челябинкой городской думы получал взятки от сотрудников коммерческой организации. В общей сложности Репринцев мог получит более 10 миллионов рублей за содействие в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Советском районе Челябинска, а также за исключение объекта строительства из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС.

Ходатайство об освобождении Репринцева из-под стражи было подано в феврале текущего года. Но тогда в СКР его отклонили.

В апреле Челябинский областной суд признал это решение незаконным.

«Да, он заключил контракт и уже уехал, – цитирует 74.ру адвоката бывшего чиновника. – Расследование, соответственно, приостанавливается».

Челябинск, Виктор Елисеев

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