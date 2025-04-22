22 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

22.04.2025, вторник
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Регион – центр инноваций: лидеры в сфере ЖКХ на Южном Урале» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Воровского 61б, крайне правое крыльцо, 3-й этаж)
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10:15 Челябинск – Факультет здоровья для социальных работников (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Районный тур городского конкурса поэтического чтения «ЧиБиС ̀25» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Встреча «Крым в истории России» для учащихся школ и колледжей (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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12:00 Челябинск – Занятие по шахматам для начинающих (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Районный тур городского конкурса поэтического чтения «ЧиБиС ̀25» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:00 Челябинск – Концерт квартета «Вдохновение» ко Дню Победы (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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14:00 Челябинск – Лекция-практикум «Продуктовая линейка и воронка продаж» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Гала-концерт лауреатов городского фестиваля военно-патриотической песни «С днем рождения, Победа!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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16:00 Челябинск – Встреча клуба «Уральский сарафан», творческие мастер-классы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусств)
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17:00 Челябинск – Концерт «Пасхальной радости сияние» с участием Приходского хора челябинского храма святого преподобного Сергия Радонежского (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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17:17 Челябинск – Откроется выставка «Кант +» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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19:00 Челябинск – Спектакль «Соломенная шляпка», вырученные деньги с которого потратят на озеленение города (Концертный зал им. С.С Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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19:00 Челябинск – Дебютный концерт Молодежного симфо-джаз оркестра (Детская филармония Челябинской области им. А.А. Абдурахманова, ул. Солнечная, 5)
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