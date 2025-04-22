В мэрии Челябинска не приняли решения о завершении отопительного сезона

Власти Челябинска не торопятся отключать отопление в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среднесуточная температура атмосферного воздуха в областном центре вышла на уровень +8 градусов по Цельсию. Об этом заявил замглавы города Александр Астахов.

По словам чиновника, положительная температурная динамика наблюдается с минувшей субботы. Но мэрия не торопится принимать решение о завершении отопительного сезона.

«Если завтра теплая погода сохранится и в нормативные условия мы попадаем, то предлагаю с четверга перейти к отключению», – заявил сегодня глава Челябинска Алексей Лошкин.

В случае принятия такого решения в большинстве квартир отопление из внутренних систем исчезнет к концу наступившей недели.

Однако, завтра, 23 апреля, вновь ожидается похолодание: температура днем, по одному прогнозу синоптиков, будет не выше 13 градусов, а по другому – максимум +9 и ночью +5.

Следует отметить, что апрель был в текущем году аномально теплым. Однако отопление не отключали, ссылаясь именно на периодические похолодания. Так что вполне возможно, что, если в среду среднесуточная температура не дотянет до +8, расчеты вновь обнулятся, и тогда до отключения батарей нужно будет ждать еще минимум 5 дней, начиная с четверга, несмотря на то, что в тот же четверг ожидается уже +22.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube