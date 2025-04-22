В Челябинске пройдут репетиции парада Победы

В Челябинске начинаются репетиции парада Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , отработка торжественного построения войск Челябинского гарнизона пройдет на этой неделе на главной площади города. Об этом сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«На площади Революции 23 апреля пройдет первая репетиция Парада Победы с участием Челябинского гарнизона. Вторая репетиция состоится 25 апреля», – рассказал чиновник.

Репетиции будут проходить с 16:00 до 21:00.

Напомним, вчера, 21 апреля, на главной площади города должны была пройти репетиция выступлений творческих коллективов, принимающих участие в параде Победы. Однако из-за начавшегося дождя мероприятие отменил

Челябинск, Виктор Елисеев

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