Детей мигрантов собираются ограничить в числе попыток сдать тест по русскому языку

Детей мигрантов предлагают ограничить в количестве попыток сдать тест по русскому языку. Соответствующий законопроект готовят для внесения в Госдуму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 апреля дети иностранцев при поступлении в любой класс или переводе в другую школу должны сдать тест на знание русского языка. «Проходной» минимум – 90%: например, для поступления в 1-й класс нужно правильно выполнить 9 из 10 заданий; для 10-11 классов – 22 из 24.

Пока число попыток не ограничено, но предлагается разрешить мигрантам сдавать тест не более 8 раз в течение 2 лет, пишет telegram-канал «Восьмой созыв». Если все попытки будут «провалены», ребенок сможет учиться в школе только платно.

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube