Челябинская область вошла в число лидеров по числу укусов клещей

Челябинская область вошла в число лидеров по числу пострадавших от укусов клещей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке Роспотребнадзора регион занимает третье место, пропусти вперед Кемеровскую и Свердловскую области. Кроме того, много обращений зафиксировано в Тюменской, Иркутской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.
Всего с начала года, по данным ведомства, медицинская помощь после укуса клещей оказали 15 тысячам жителей России.
Челябинск, Софья Артемьева
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