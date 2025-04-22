Челябинская область вошла в число лидеров по числу укусов клещей

Челябинская область вошла в число лидеров по числу пострадавших от укусов клещей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке Роспотребнадзора регион занимает третье место, пропусти вперед Кемеровскую и Свердловскую области. Кроме того, много обращений зафиксировано в Тюменской, Иркутской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.

Всего с начала года, по данным ведомства, медицинская помощь после укуса клещей оказали 15 тысячам жителей России.

Челябинск, Софья Артемьева

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