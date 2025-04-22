Власти Троицка не стали приводить местную набережную в порядок

Набережная, на благоустройство которой потратили больше 100 миллионов рублей, по-прежнему вызывает недоумение у жителей Троицка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, набережную в Троицке за 113 миллионов рублей так и не исправили.

Напомним, общественное пространство благоустроили в 2023 году. Жители сразу пожаловались на некачественные материалы. А в апреле 2024 года ее затопило. «Теперь место отдыха находится в полуразрушенном состоянии. Стройматериалы для ремонта лежат поблизости больше месяца. Рабочих на объекте нет», – рассказывали общественники почти год назад.

Но за прошедший год почти ничего не изменилось. «Чиновники считают, что все и так неплохо», – недоумевают активисты.

А вот юные жители Троицка придерживаются другой точки зрения. «Мы опросили знакомых детей: что пугает их больше, известные страшилки или состояние детской площадки? Из 10 человек трое похохотали, остальные сказали, что избушка на курьих ножках и Пеннивайз, пожалуй, будут посимпатичнее», – рассказали общественники.

В Троицке это системная проблема, уверены активисты. «Еще в 2024 году мы посчитали, что за почти полмиллиарда рублей в городе уничтожили зеленую зону, сделали неработающий фонтан, опасную спортплощадку и дырявую набережную», – отмечают южноуральцы.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой дать оценку бездействию ответственных лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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