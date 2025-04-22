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Вторник, 22 апреля 2025, 13:01 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске подростки, играя, нашли два трупа

Следователи выясняют обстоятельства странных смертей молодых людей в Ленинском районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тела двух девушек в заброшенном здании нашли школьники, забравшиеся туда во время прогулки. Жуткая находка попала на видео, которое снимали подростки. Ролик опубликовали в социальных сетях.

Известно, что одной из погибших 18 лет, второй – 19. В СКР информацию о гибели молодых людей подтвердили. По предварительным данным, их смерть не носит криминального характера.

Отметим, что в выходные в этом же районе областного центра зафиксирована еще одна странная смерть: 20 апреля из окна шестого этажа дома, расположенного на улице Василевского, выпал 13-летний школьник. От полученных ран ребенок скончался. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области сообщили, что гибель девушек и подростка между собой не связаны. От дальнейших комментариев в силовом ведомстве воздержались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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