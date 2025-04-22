Уральские металлурги помогают локализовать производство легких коммерческих авто в Алабуге

ММК – главный поставщик стали в проекте локализации производства автомобилей Atlant и Argo.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК и ПАО «СОЛЛЕРС» в рамках подписанного ранее меморандума о сотрудничестве локализовали штамповочное производство кузовных деталей для легких коммерческих автомобилей Sollers Atlant и Argo.

На площадке индустриального партнера проекта в Татарстане изготавливают около 120 кузовных деталей из оцинкованной стали ММК – все крупные внешние и внутренние элементы кузова, включая двери, крылья, капоты, боковины и крыши, а также несущие элементы. Кроме того, локализованы технологические процессы контроля геометрии выпускаемых компонентов. Применение локальных деталей позволит значительно повысить коррозионную стойкость кузова, а также улучшить его качество и геометрическую точность.

«Непрерывно улучшая качество продукции для автопрома, мы стремимся соответствовать самым высоким производственным стандартам, – отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев. – Многолетнее сотрудничество с ведущими автоконцернами страны, и с компаниями, имеющими опыт локализованного производства в России, позволило нам приобрести необходимый опыт и компетенции. Останавливаться на достигнутом не планируем, впереди – новые проекты».

«Начиная с апреля более 50% массы кузовов Sollers Atlant и кабин Argo штампуется в России из оцинкованного отечественного металла. Это уникальное достижение для автопрома: СОЛЛЕРС первым среди автопроизводителей, перезапустивших свои производственные площадки, достиг такой локализации кузова и кабины автомобиля. Запуск штамповочного производства стал возможным в том числе благодаря льготным заемным средствам федерального Фонда развития промышленности», – отметил Николай Соболев, генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС».

Для реализации проекта площадка «СОЛЛЕРС Алабуга» привлекла льготный заем Фонда развития промышленности в размере 3,4 млрд рублей. Средства ФРП были направлены на закупку штамповой оснастки и контрольных приспособлений. Организация локального производства, включая пусконаладку штамповой оснастки на площадке индустриального партнера, заняла менее одного года. Общий объем инвестиций в проект составил 4,3 млрд рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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