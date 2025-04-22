В Челябинске банда подростков-мигрантов нападает на школьников

Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело о нападениях банды мигрантов на школьников в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратилась жительница Челябинска, рассказав о распоясавшихся приезжих, учащихся в одной из школ города.

«Несовершеннолетние, среди которых мигранты, систематически нападают на детей, унижают и избивают их, а также вымогают денежные средства. Многочисленные обращения обеспокоенных родителей к руководству образовательного учреждения результатов не принесли. До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены, мер профилактического воздействия в отношении них также не принято», – рассказала женщина.

В следственном управлении СКР по Челябинской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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