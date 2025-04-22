У спикера Челябинской гордумы появится персональный эксперт с зарплатой в сотни тысяч рублей

В аппарате Челябинской городской Думы появилась новая штатная единица, требующая 3,7 миллиона бюджетных рублей в год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 22 апреля, депутаты муниципального парламента согласовали введение должности «эксперт председателя Челябинской городской думы».

Согласно пояснительной записке к проекту решения (с сайта городского парламента документ временно удален – до момента его официального опубликования по итогам сегодняшнего заседания, но сканы пояснительной записки распространяются в интернете), эксперт понадобился для «совершенствования межведомственного взаимодействия, в том числе с органами государственной власти Челябинской области».

Специально для введения такой единицы депутаты внесли изменения в положение «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Челябинска». По информации авторов документа, оклад специалиста будет определен в пределах 34,2-54,2 тысячи рублей (такую вилку предполагает действующая тарифная сетка). Общие же расходы на содержание эксперта оцениваются в 3,7 миллиона рублей в год. А значит в месяц он будет получать более 300 тысяч рублей.

В пресс-службе городской думы подтвердили, что депутаты сегодня поддержали предложенную новацию. Подчеркнув при этом, что должность эксперта пока еще не введена и что представительный орган размер заработной платы специалиста не определяет.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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