Гендиректора управляющей компании Златоуста отправили на принудительные работы за падение ледяной глыбы на ребенка

В Златоусте вынесли приговор руководителю управляющей компании, из-за бездействия которой покалечился ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал генерального директора управляющей компании виновной в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Установлено, что 6 марта прошлого года с фасада дома №6 по улице Дворцовой на 10-летнего ребенка упала ледяная глыба. Мальчик получил травму головы, квалифицированную как тяжкий вред здоровью. Суд пришел к выводу, что руководитель УК не обеспечила надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома и не приняла мер к своевременному устранению образовавшейся на фасаде дома наледи после прорыва в перекрытиях трубы теплоснабжения. Это и привело к ЧП.

Виновную коммунальщицу приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 5% заработной платы ежемесячно в доход государства.

Кроме того, в пользу пострадавшего мальчика взыскано в качестве возмещения морального вреда и материального ущерба более 1 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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