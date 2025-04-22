Королева Челябинская: московский политбомонд впечатлил статус жены южноуральского губернатора

Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер добилась своего: на нее обратили внимание в Москве. В столице заметили и отметили ее карьерный рост: от провинциальной журналистки до практически королевы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если все предыдущие южноуральские губернаторы свою вторую «половину» старались не афишировать, то Алексей Текслер, возглавляющий регион вот уже 6 лет, супругу держать в тени не хочет или не может. Ирина Николаевна всегда на виду: то на сцене ресторана поет, то об исторических сенсациях заявляет, то фестивали мод в селах организует. Вместе с узнаваемостью растет и уровень ее политических притязаний: сначала ее именовали просто супругой главы области, потом общественным деятелем, затем учредителем фонда различных инициатив.

Но сейчас у нее появилась официальная должность – заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области. И официальный статус: Первая леди Челябинской области – да-да, именно так теперь и пишут на персональных табличках с ФИО, которые обычно готовят для всяких официальных мероприятий. И официально представляют. Например, так сделал сегодня спикер Челябинской городской Думы Сергей Буяков: «На заседании присутствует первая леди Челябинской области, заместитель председателя Общественной палаты города Челябинска Текслер Ирина Николаевна», – цитирует его Ura.ru. Все это впечатлило московский политический бомонд.

«Есть политические новости, к которым не знаешь, как относиться, – написал в своем telegram-канале политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. – Вот, например, любящий муж и по совместительству губернатор Челябинской области Алексей Текслер требует, чтобы его супругу Ирину везде называли первой леди региона. И даже подписывали так на официальных мероприятиях.

При этом, то обстоятельство, что «первая леди» – это обычно жена президента, его не особо смущает. Ну это, как если бы в России была монархия и господин Текслер величал свою жену «королевой Челябинской области», кем она, скорее всего, по уровню влияния и является.

Хорошо это или плохо – не знаю. Желание мужчины положить весь мир, царство и коня к ногам любимой женщины – прекрасно. Превращать целый регион в зрителей «Давай поженимся» регионального масштаба – сомнительное развлечение и несколько противоречит тренду на борьбу с демонстративными элитными привилегиями в период СВО.

С другой стороны, ведь не «Владычица Уральская» и то ладно».

Другой политтехнолог Вадим Попов не столь благодушен: «В Челябинской области запахло сепаратизмом и самоуправством. Местный губернатор Алексей Текслер потребовал, чтобы его супругу Ирину везде называли первой леди региона. Ее так уже стали подписывать на официальных мероприятиях. Главу региона видимо не особо смущает, что в нашей византийской системе первой леди называют жену президента. Почему желание сделать приятное своей жене превысило у него чувство политического такта, остается загадкой».

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Челябинск, Софья Артемьева

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