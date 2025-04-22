В Челябинской области перед судом предстанут двое «черных» старателей

Уголовное дело о незаконной добыче золота на 325 миллионов рублей направили в суд в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, надзорное ведомство Челябинской области утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Магнитогорска и Екатеринбурга. Два приятеля обвиняются в незаконных хранении и перевозке драгоценных металлов.

По версии следствия, в период с января 2021 по июль 2024 года уральцы, не имея специальных разрешений на добычу драгоценных металлов, на участках в Башкирии, Челябинской и Свердловской областях при помощи металлоискателей и другого оборудования добывали самородки, частицы и сыпучий материал, содержащие химически чистое золото и серебро.

После очистки от примесей парочка изготовила 138 слитков золота и серебра кустарной плавки массой свыше 14 килограммов, которые хранили в Магнитогорске.

В октябре 2024 года при перевозке части слитков уральцев задержали сотрудники правоохранительных органов.

В автомобиле, а также дома у магнитогорца изъяли слитки, самородки и песок с драгоценными металлами общей массой около 43 килограммов.

Общая стоимость изъятого составила почти 325 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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