Дежа-вю: депутат заксобрания Челябинской области от ЛДПР уходит в «Единую Россию»

Процесс смены партий перед выборами набирает обороты в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ряды ЛДПР решил покинуть один из трех депутатов регионального парламента от этой партии – предприниматель Евгений Рева. Сегодня он подал документы на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты ЗСЧО.

Евгений Рева прошел в Законодательное собрание Челябинской области по партийному списку Либерально-демократической партии России в 2020 году. Кроме того, он входит в состав регионального Союза промышленников и предпринимателей.

Таким образом, это уже второй известный политик региона, перебежавший из своей партии в «Единую Россию». Ранее о выходе из КПРФ заявил экс-кандидат в губернаторы Челябинской области Эльдар Гильмутдинов, также заявившийся на праймериз ЕР.

Отметим, что переход депутатов из ЛДПР в «партию власти» уже стал на Южном Урал доброй традицией.

Так, в 2020 году партийную окраску сменил Сергей Буяков, и тоже накануне выборов в законодательное собрание (теперь он возглавляет Челябинскую городскую думу).

А в 2011 году, например, ряды «соколов Жириновского» покинули сразу два влиятельных политика – Олег Голиков и считавшийся одним из главных «кошельков» партии в регионе Олег Колесников. Оба сейчас являются депутатами Государственной думы от «Единой России».

Челябинск, Виктор Елисеев

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