23 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

23.04.2025, среда
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11:00 Челябинск – Экологическая игра «День земли» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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12:00 Челябинск – Районный тур городского конкурса поэтического чтения «ЧиБиС ̀25» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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12:30 Челябинск – Торжественное открытие VIII Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России», приуроченной к 80-летию Великой Победы (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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13:00 Челябинск – Открытие III Молодежного профориентационного форума «на Ты с ИТ» с участием заместителя губернатора Челябинской области Александра Козлова (Челябинск, отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
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13:00 Челябинск – Районный тур городского конкурса поэтического чтения «ЧиБиС ̀25» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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14:00 Челябинск – Ярмарка вакансий предприятий агропромышленного комплекса для ветеранов СВО и членов семей участников спецоперации (филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области, Университетская набережная, 123)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Пасхальный зайчик» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – Музыкальная гостиная «Музыкальное приношение героям» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Шахматный «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (пл. Революции)
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16:00 Челябинск – Встреча клуба «Литература без границ» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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16:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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16:00 Челябинск – Встреча фотоклуба «Каменный пояс» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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16:00 Челябинск – Пасхальные гулянья с участием ансамбля «Надежда» Металлургического района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Фестиваль семейного творчества «Играем вместе!» (ДШИ №2, ул. Российская, 31)
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17:00 Челябинск – Концерт студентов Челябинского государственного института культуры (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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18:00 Челябинск – Открытие выставки «Уголь земли русской» в рамках передвижного художественного проекта, посвященного участникам специальной военной операции (ДШИ №5, ул. Дегтярева, 72а, фойе 4 этажа)
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18:00 Челябинск – Тренировки по аэробике и общей физической подготовке (ОФП) (парк «Металлург» имени О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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18:00 Челябинск – Встреча клуба «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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